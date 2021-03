Turkcell ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Kadınlar Futbol Ligi isim sponsorluğu için yeni bir anlaşma imzalandı.



"Hayatın her alanında Çift forvet" sloganı ile TFF'nin Riva merkezinde yapılan basın toplantısına Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör katıldı.



HEP BİRLİKTE KENETLENELİM



Sponsorluk anlaşması hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Son zamanlarda kadına şiddet konusu çok sık gündemimize geldi. Türk milleti olarak biz hep beraber kenetlenerek, bu konuyu hayatımızdan tamamen çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Burada her bireyin ve kurumun sorumluluk alması gerekiyor" dedi.



MURAT ERKAN: HEP DESTEK



Turkcell olarak Türk sporuna desteklerinin her zaman artarak devam edeceğini ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "8 Mart Kadınlar Günü bizim için çok önemli. Turkcell olarak her zaman iyi şeyler yapmak istiyoruz. Kadınlar Ligi'ne isim sponsoru oluyoruz. TFF ile aramızda her zaman çok yakın ilişkiler var ve burada bizim sponsorluk anlaşması değil de değer katma anlaşması var. Eşit ücret yaklaşımını her zaman ön plana çıkartıyoruz ve Turkcell içerisinde de her yıl bu doğrultuda hedeflerimizi koyuyoruz. Kadınlarımızın analatik zekasının çok iyi olduğunu biliyoruz ve buna" dedi.



MURAT ERKAN: ÇİFT FORVET



"Çift forvet" sloganı hakkında da konuşan Murat Erkan, "Çift forvet benim de çok sevdiğim bir yaklaşım. Dolayısıyla kadınlarımızla beraber çok verimli işler yapacağız. Biz yaptığımız işlerden gurur duyuyoruz ve inşallah çok daha güzel şeyler yapacağız diyorum" şeklinde konuştu.



TURKCELL OLARAK FARKINDALIK YARATACAĞIZ



"Turkcell olarak biz iyi işler yapmak istiyoruz. Bir şeyi yaparken de Türkiye'nin dijital anlamda lider oyuncusu olan Turkcell'in bir işin başına geçtiği zaman o işin başkalaştığını da görüyoruz. Çok verimli bir DNA'mız var ve gereken farkındalığın yaratıldığı zaman başarılı işler ortaya çıkıyor. Turkcell olarak biz Kadınlarımıza çok güveniyoruz ve bu farkındalığı yaratacağımıza inanıyoruz. Güzel şeyler olacak, yürekten söylüyorum çok güzel şeyler olacak" şeklinde konuştu.



SÜPER LİG YAYIN İHALESİ



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Süper Lig yayın ihalesinin bir yılı daha var ve ligin de şu anda bir yayıncısı var. Bunun üzerine konuşmak pek doğru olmaz. Gelişmeler neyi gösterir bilmiyorum ama biz Türk sporuna her alanda destek olmak istiyoruz" dedi.



NİHAT ÖZDEMİR: TURKCELL'E TEŞEKKÜRLER



TFF Başkanı Nihat Özdemir de Turkcell ile yapılan sponsorluk anlaşması hakkında konuştu ve; "Turkcell ile bugün çok özel bir anlaşmaya imza attık. Attığımız imza ile Turkcell, Kadınlar 1.Ligi'nin de isim sponsoru olacak. 2002'den bu yana aralıksız ana sponsorumuz olan, milli takımlarımıza maddi ve manevi desteklerde bulunan Turkcell milli takım branşlarımızın da lokomotifi durumunda. Turkcell şimdi de Kadınlar Ligimize de büyük değer katacak. Kadınlar Ligi, önümüzdeki iki dönemde Turkcell Kadınlar Ligi adı altında oynanacaktır" ifadelerini kullandı.



SÜPER LİG'E KADIN HAKEM



TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Hedefimiz 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunun için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye'de değil dünyada da çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir"