Türk Telekom, Mersin Spor deplasmanında rahat galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'a konuk oldu.
Servet Tazegül Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türk Telekom, 96-82 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Türk Telekom, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Mersin Spor ise 2 galibiyette kaldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Mersin Spor: OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15
Türk Telekom: Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4
1. Periyot: 22-25
Devre: 36-48
3. Periyot: 62-75
