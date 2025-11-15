15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-160'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Türk Telekom, Mersin Spor deplasmanında rahat galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82 yendi.

calendar 15 Kasım 2025 18:13
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, Mersin Spor deplasmanında rahat galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'a konuk oldu.

Servet Tazegül Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türk Telekom, 96-82 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Türk Telekom, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Mersin Spor ise 2 galibiyette kaldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Mersin Spor: OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15


Türk Telekom: Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4

1. Periyot: 22-25

Devre: 36-48

3. Periyot: 62-75

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.