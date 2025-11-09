09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-023'
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
0-019'
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
0-036'
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
0-061'
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
0-557'
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Türk Telekom Basketbol Takımı, Trifunovic'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Sırp oyuncu Uros Trifunovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 09 Kasım 2025 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom Basketbol Takımı, Trifunovic'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Sırp oyuncu Uros Trifunovic'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uros Trifunovic'i kiralık olarak takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Uros Trifunovic." denildi.

Bu yaz Maccabi Rapyd ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki basketbolcu, ülkesinin Partizan, Mladost ve Mega Basket kulüplerinin yanı sıra TOFAŞ'ta da forma giydi.

Sırbistan Milli Takımı'nın formasını da giyen Trifunovic, oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Konyaspor 12 4 3 5 18 18 15
9 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 1 2 9 10 23 5
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.