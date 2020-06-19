Türk Telekom, başantrenör Burak Gören'le nikah tazeledi

Türk Telekom, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Haber; AA
Türk Telekom, başantrenör Burak Gören'le nikah tazeledi
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19 Haziran 2020 15:37
Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeni sezon kadro yapılanması kapsamında başantrenör Gören'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "2017-2018 sezonundan itibaren istikrarlı bir şekilde takımının başında olan Gören, Türk Telekom'un Türkiye 1. Basketbol Ligi'nden, Süper Lig'e çıkmasını ve iki yıl üst üste Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmasını sağladı. 2019-2020 sezonunda da önemli bir başarıya imza atarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanını yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

 



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