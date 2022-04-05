Türk Telekom, altıncılık için savaşacak!

ULEB Avrupa Kupası'nda A Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, evinde Hamburg Towers'a karşı altıncı sıradaki yerini korumak için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Telekom, altıncılık için savaşacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 14:43
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında 6 Nisan Çarşamba günü Almanya temsilcisi Hamburg Towers'ı konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Başkent temsilcisi, 15 maçta 7 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 15 maçta 6 galibiyeti olan Hamburg Towers ise 7. basamakta bulunuyor.

Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, Almanya temsilcisi karşısında sıralamasını korumak için sahaya çıkacak. Bu maçı kazanan takım, grubu 6. sırada bitirecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.