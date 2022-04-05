Türk Telekom, altıncılık için savaşacak!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında 6 Nisan Çarşamba günü Almanya temsilcisi Hamburg Towers'ı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi, 15 maçta 7 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 15 maçta 6 galibiyeti olan Hamburg Towers ise 7. basamakta bulunuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, Almanya temsilcisi karşısında sıralamasını korumak için sahaya çıkacak. Bu maçı kazanan takım, grubu 6. sırada bitirecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi, 15 maçta 7 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 15 maçta 6 galibiyeti olan Hamburg Towers ise 7. basamakta bulunuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, Almanya temsilcisi karşısında sıralamasını korumak için sahaya çıkacak. Bu maçı kazanan takım, grubu 6. sırada bitirecek.