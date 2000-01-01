Trey Burke, Dallas Mavericks'te kaldı!

ESPN'den Tim MacMahon'a göre, point guard Trey Burke, Dallas Mavericks ile üç yıllık bir anlaşma imzalamayı kabul etti.



ESPN'den Bobby Marks'a göre 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi yaklaşık 10 milyon dolar değerinde ve üçüncü sezon için bir oyuncu opsiyonu içeriyor.



Burke, Mavericks'le geçirdiği ikinci döneminde, NBA'in Orlando bubble'ındayken takımla oynadığı sekiz maçta 23.9 dakika sahada kalmış ve 12.0 sayı ile 3.8 asist istatistiklerine ulaşarak, performansıyla takımı etkilemişti.



Burke, 2013'te lige girdiğinden beri beş organizasyonda oynadı.



