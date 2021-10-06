Trabzonsporlu Djaniny'ye 3 milyon dolar

Trabzonspor'un golcüsü Jorge Djaniny ile eski takımı Al Ahli arasında yaşanan sorunlar çözüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Djaniny'ye 3 milyon dolar
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06 Ekim 2021 11:40
Trabzonsporlu 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Al Ahli ile Djaniny arasında devam eden sorunları çözüme kavuşturmak için Genel Spor Otoritesi'ne (oyuncular ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıkları müzakere eden resmi kurum) başvurmuştu. Bu başvuru karara bağlandı. Al Ahli eski oyuncusuna 3 milyon dolar ödeme yapacak.

HEDEF BELLİ

Öte yandan Trabzonspor'da milli ara sonrası evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular takıma geri dönüyor. Bordo-Mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle maça tam kadro çıkmayı planlıyor.


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