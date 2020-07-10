Trabzonspor'da yerli operasyonu

Önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sayısı kademeli düşeceği için Trabzonspor transferde yerlilere ağırlık verdi...Listede pek çok mevki için görüşülen yabancılar da var ancak ilk olarak talibi fazla olan Türkler'le anlaşma sağlanacak. Radardaki öncelikli hedefler forvet Serdar Dursun ve orta saha Hasan Hüseyin Acar. Almanya'da müthiş bir sezon geçiren ve Darmstadt formasıyla tam 19 gol atan Serdar için temaslar sıklaştı. 1 sene daha kontratı bulunmasına rağmen bonservisi yüksek olmayan yıldız forvet ile pek çok Süper Lig ekibi yakında ilgileniyor. Yönetim, yerli golcü konusunda yaşanan sıkıntıyı göz önünde bulundurarak Serdar'ı kaçırmak istemiyor.Hasan Hüseyin ise devre arasında Fırtına'nın kapısından dönmüştü. O süreçte kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'u bırakmak istemediğini söyleyen 25 yaşındaki orta saha, "Sezon sonu seve seve gelmeye hazırım" mesajı göndermişti. Beşiktaş maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Hasan'ın da kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı.