Trabzonspor'da gençlere terapi!

üst üste gelen kötü sonuçlar, takım üzerinde moralleri bozdu. Bordo-mavili takımda özellikle genç yıldızlar,vegibi isimlerin baskı ve stresten etkilenmemesi için çaba harcanıyor.Son oynanan Başakşehir maçında alınan yenilgi sonrası takıma karşı tepki oluşmuştu. Kulübün hem geleceği hem de takım açısından önemli olan futbolcuların olumsuz etkilenmemesi isteniyor.Yetenek ve takımdaki yerleri bakımından Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu ve Abdülkadir Ömür ayrı bir yerde duruyor. Altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün de kulüp tarafından ayrı bir yeri var. Bu nedenle de bu yetenekleri kaybetmek istemeyen bordo-mavililer, en az hasarla bu zorlu süreci atlatmaları için destek oluyor.Teknik Direktör Rıza Çalımbay başta olmak üzere kulüp içindeki herkes genç oyuncular başta olmak üzere takıma moral aşılıyor. Öte yandan, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu ve Abdülkadir Ömür, Avrupa'lı birçok kulübün scout takibinde bulunuyor. Birçok kulübün scoutları genç yıldızları an be an izliyor.