Trabzonspor'da Abdulkadir'e yoğun tedavi

Trabzonspor'da Beşiktaş maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak için yoğun tedavi programı uygulanıyor.

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Trabzonspor'da Abdulkadir'e yoğun tedavi
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12 Şubat 2021 12:47
Trabzonspor'da 31 Ocak'taki Beşiktaş derbisinde adalesinden sakatlanan Abdulkadir Parmak'a yoğun tedavi uygulanıyor.

Orta saha oyuncusu henüz antrenmanlara başlayamazken, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından takıma katılması bekleniyor. Forma rekabetinde geride kalmak istemeyen Abdulkadir, sonraki hafta oynanacak Başakşehir mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer alabilir.

Bu konudaki karar, önümüzdeki hafta içi verilecek.

Kaynak: Haber61.net



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