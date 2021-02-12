Trabzonspor'da Abdulkadir'e yoğun tedavi

Trabzonspor'da 31 Ocak'taki Beşiktaş derbisinde adalesinden sakatlanan Abdulkadir Parmak'a yoğun tedavi uygulanıyor.
Orta saha oyuncusu henüz antrenmanlara başlayamazken, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından takıma katılması bekleniyor. Forma rekabetinde geride kalmak istemeyen Abdulkadir, sonraki hafta oynanacak Başakşehir mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer alabilir.
Bu konudaki karar, önümüzdeki hafta içi verilecek.
Kaynak: Haber61.net
Orta saha oyuncusu henüz antrenmanlara başlayamazken, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından takıma katılması bekleniyor. Forma rekabetinde geride kalmak istemeyen Abdulkadir, sonraki hafta oynanacak Başakşehir mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer alabilir.
Bu konudaki karar, önümüzdeki hafta içi verilecek.
Kaynak: Haber61.net