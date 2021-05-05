Trabzonspor'un hedefi Cornelius!

Danimarkalı futbolcu için ilk görüşme, satın alma opsiyonuna sahip olan kiralık olarak formasını giydiği Parma ile yapıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un hedefi Cornelius!
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05 Mayıs 2021 09:45
Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Andreas Cornelius'un transferini sonuçlandırmak için resmi girişimlere başladı.

Bordo-mavili kulüp, daha önce ön anlaşma sağladığı Bruno Peres'in transferini bitiren menajerlere, 28 yaşındaki Danimarkalı golcüyü de bitirmesi için yetki verdi. İlk görüşme oyuncuyu Atalanta kulübünden satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma ile yapıldı.

Serie A'da küme düşen Parma'nın hem 7 milyon Euro seviyelerinde olan yüksek satın alma opsiyonu hem de oyuncunun maliyetinden kurtulmak için opsiyonu kullanmak istemediği öğrenildi.

SOARES'E 2 MİLYON EURO TEKLİF

Atalanta ile anlaşılması halinde Cornelius ile masaya oturulacak ve sözlü görüşmeler, resmiyete dökülecek. Bordo-mavili takımın forvet için düşündüğü diğer oyuncu Tiquinho Soares ile de rakamsal düzeyde görüşmeler devam ediyor. En son Çin'de oynayan Brezilyalı için bonuslar ve imza parası da bulunan yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. 

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