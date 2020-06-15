Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş karşılaşmaları öncesinde şampiyonluk oranları belli oldu.



Yarı final rövanşında, ilk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Alanyaspor ise deplasmanda 1-0 yendiği Antalyaspor'u evinde ağırlayacak.



Rövanş karşılaşmaları öncesinde Trabzonspor, 2,15'lik oranıyla Türkiye Kupası şampiyonluğunda favori olarak gösterildi. Trabzonspor'un ardından 2,60'lık oranıyla Alanyaspor yer aldı.



Öte yandan Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı almasına 4,00 oran açıklandı. Antalyaspor'un oranı ise 25,00 olrak duyuruldu.



TRABZONSPOR İÇİN BİR İLK



Bu arada Trabzonspor, iddaa tarihinde ilk kez hem Süper Lig şampiyonluğunda hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunda favori gösterildi.



🏆 2.15 Türkiye Kupası

🏆 2.65 Süper Lig



