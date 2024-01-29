Haber Tarihi: 29 Ocak 2024 19:20 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 19:20

Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle kesintisiz donmadan

Trabzonspor Kasımpaşa bein Sports reklamsız canlı yayın linki | Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaçak olarak Taraftarium24, İnatspor, Selçuk Sports, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Kasımpaşa ile Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Kasımpaşa maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Kasımpaşa maçı şifresiz izleme detayları...

Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle kesintisiz donmadan
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beIN Sports Trabzonspor Kasımpaşa linki! Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇINI CANLI DİNLE

TRABZONSPOR KASIMPAŞA BEIN SPORTS HABER İZLE





Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapacak.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor
Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis.

Kasımpaşa
Ali, Winck, Yasin, Taylan, Ben Ouanes, Aytaç, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Da Costa.


Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

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