Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Haber Tarihi: 29 Ocak 2024 19:20 -
Güncelleme Tarihi:
29 Ocak 2024 19:20
Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Trabzonspor Kasımpaşa bein Sports reklamsız canlı yayın linki | Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaçak olarak Taraftarium24, İnatspor, Selçuk Sports, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Kasımpaşa ile Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Kasımpaşa maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Kasımpaşa maçı şifresiz izleme detayları...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapacak.
Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.
Kasımpaşa Ali, Winck, Yasin, Taylan, Ben Ouanes, Aytaç, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Da Costa.
Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor.
Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.