Trabzonspor'dan Youcef Atal atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ bek transferi için çalışmalarına hız kazandırdı.
Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili ekip, Nice Kulübü'nde kadro dışı bırakılan Cezayirli sağ bek Youcef Atal için kulübüne resmi teklifte bulundu.
FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, CEZA ALDI
Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.
27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi.
SEZON PERFORMANSI
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Nice formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.
Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili ekip, Nice Kulübü'nde kadro dışı bırakılan Cezayirli sağ bek Youcef Atal için kulübüne resmi teklifte bulundu.
FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, CEZA ALDI
Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.
27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi.
SEZON PERFORMANSI
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Nice formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.