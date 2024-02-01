Trabzonspor'dan Youcef Atal atağı

Trabzonspor, Nice Kulübü'nde kadro dışı bırakılan Cezayirli sağ bek Youcef Atal için kulübüne resmi teklifte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Youcef Atal atağı
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01 Şubat 2024 17:20
Son güncelleme 01 Şubat 2024 17:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ bek transferi için çalışmalarına hız kazandırdı.

Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili ekip, Nice Kulübü'nde kadro dışı bırakılan Cezayirli sağ bek Youcef Atal için kulübüne resmi teklifte bulundu.

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, CEZA ALDI

Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.

27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Nice formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.


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