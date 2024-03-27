Trabzonspor'da rota iki isme çevrildi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve bazı oyuncularla anlaşma aşamasına gelen Trabzonspor, Fransa'da Olimpik Lyon 'da oynayan defans oyuncusu Duje Caleta-Car ve İskoç takımı Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu John Lundstram için çalışmalarını sürdürüyor.
Southampton'un Premier Lig'de küme düşmesi ve küçülmeye gitmesi üzerine sezon başında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına kiralık olarak transfer olan Duje Caleta-Car'ı bordo-mavili kulüp de istemişti. Oyuncunun sezon sonunda İngiltere'ye dönmesi halinde Trabzonspor, Southampton kulübüyle görüşmelerine hızlandıracak.
Karadeniz ekibi, sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından Orsiç ve Onuachu'yu transfer etmişti. İngiliz kulübü ile ilişkilerini iyi seviyede tutan Trabzonspor, İngiliz kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat stoperi bu kez Trabzon'a getirmeyi hedefliyor.
RANGERS İLE SICAK TEMAS
Trabzonspor, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Borna Barisic'in ardından aynı takımda oynayan ön libero, merkez orta saha oyuncusu John Lundstram için de temasını sürdürüyor.
Mayıs 2024'te İskoç takımıyla sözleşmesi sona erecek olan İngiliz oyuncu için anlaşma zemini arayan bordo-mavililer, 30 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere dışına çıkarmak için ikna etmeye çalışıyor.
Southampton'un Premier Lig'de küme düşmesi ve küçülmeye gitmesi üzerine sezon başında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına kiralık olarak transfer olan Duje Caleta-Car'ı bordo-mavili kulüp de istemişti. Oyuncunun sezon sonunda İngiltere'ye dönmesi halinde Trabzonspor, Southampton kulübüyle görüşmelerine hızlandıracak.
Karadeniz ekibi, sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından Orsiç ve Onuachu'yu transfer etmişti. İngiliz kulübü ile ilişkilerini iyi seviyede tutan Trabzonspor, İngiliz kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat stoperi bu kez Trabzon'a getirmeyi hedefliyor.
RANGERS İLE SICAK TEMAS
Trabzonspor, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Borna Barisic'in ardından aynı takımda oynayan ön libero, merkez orta saha oyuncusu John Lundstram için de temasını sürdürüyor.
Mayıs 2024'te İskoç takımıyla sözleşmesi sona erecek olan İngiliz oyuncu için anlaşma zemini arayan bordo-mavililer, 30 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere dışına çıkarmak için ikna etmeye çalışıyor.