Trabzonspor'da Marek Hamsik şova başlıyor!

Trabzonspor 'un tartışmasız en heyecan verici transferi olan Marek Hamsik, 18 Temmuz'da katıldığı Riva kampında yavaş yavaş tempoyu artırıyor. EURO 2020'de Slovakya Milli Takımı ile boy gösteren tecrübeli orta saha oyuncusu, yeni takımına çabuk ısındı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta alanda liderlik görevini vereceği Hamsik, idmanlarda kalitesini gösteriyor. Slovak yıldız, dün yapılan antrenmanda da attığı gollerle teknik heyetten alkış aldı. Şut çalışmasında kaleye gönderdiği isabetli vuruşlarla dikkat çeken Hamsik, kalecileri adeta çaresiz bıraktı.



Bakasetas hep yanında



Özellikle Bakasetas ile hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaşan Hamsik, 5 Ağustos'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi ilk maçında 11'de görev yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, merkez üçlüyü Berat-Hamsik- Bakasetas şeklinde kurmayı düşünüyor.



