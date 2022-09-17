Trabzonspor'da Hamsik ve Siopis kararı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında etkili olan Marek Hamsik ve Siopis ile ilgili kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hamsik ve Siopis kararı!
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17 Eylül 2022 14:09
Trabzonspor'da Kızılyıldız ile oynanan maçta forma giyen Marek Hamsik ve Siopis'in performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki futbolcu ile ilgili kararını verdi.

SIOPIS VE HAMSIK İLE DEVAM

Karadeniz ekibinin Kızılyıldız maçındaki orta saha ikilisi Siopis ve Hamsik'in performansı sonrası bu ikilinin ilerleyen haftalarda da birlikte oynamaya devam etmesi kararlaştırıldı. Hamsik 16. dakikada gol atıp, 61. dakikada kenara gelmiş, Siopis ise 90 dakika oynamıştı.

BAKASETAS'TAN MEMNUN

Abdullah Avcı'nın, Hamsik-Siopis önünde değerlendirdiği Bakasetas'ın verimliliğinden de memnun olduğu öğrenildi.



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