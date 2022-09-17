SIOPIS VE HAMSIK İLE DEVAM

BAKASETAS'TAN MEMNUN

Trabzonspor'da Kızılyıldız ile oynanan maçta forma giyen Marek Hamsik ve Siopis'in performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki futbolcu ile ilgili kararını verdi.Karadeniz ekibinin Kızılyıldız maçındaki orta saha ikilisi Siopis ve Hamsik'in performansı sonrası bu ikilinin ilerleyen haftalarda da birlikte oynamaya devam etmesi kararlaştırıldı. Hamsik 16. dakikada gol atıp, 61. dakikada kenara gelmiş, Siopis ise 90 dakika oynamıştı.Abdullah Avcı'nın, Hamsik-Siopis önünde değerlendirdiği Bakasetas'ın verimliliğinden de memnun olduğu öğrenildi.