Trabzonspor, Bouchouari açıkladı!

Trabzonspor, Saint Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüp yaptığı açıklamada Faslı oyuncu için 4 milyon Euro (3 taksit) bonservis bedeli ödendiğini duyurdu. Saint Etienne'e ise sonraki satıştan kardan yüzde 15 pay verileceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
Kulüp yaptığı açıklamada Faslı oyuncu için 4 milyon Euro (3 taksit) bonservis bedeli ödendiğini duyurdu. Saint Etienne'e ise sonraki satıştan kardan yüzde 15 pay verileceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."