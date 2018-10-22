Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma, Bilyoner'de yüksek güvenle kuponlara en çok yazılan ilk karşılaşma oldu. Maçı kuponlarına ekleyenler, %41,89 oranında Trabzonspor'un galibiyetini seçtiler. %15,62'lik oranla en çok tercih edilen diğer seçene 2,5 ÜST oldu. Bu maça siz de hemen oynamak için TIKLAYIN...
İLK 11'LER
Trabzonspor
Onur
Pereira
Toure
Hosseini
Novak
Onazi
Sosa
Abdülkadir
Amiri
Rodallega
Burak
BB Erzurumspor
Sehic
Auremir
Egemen
Lokman
Schwechlen
Scuk
Taylan
Emrah
İbrahim
Özer
Sunu
Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavili takımda Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.
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Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma, Bilyoner'de yüksek güvenle kuponlara en çok yazılan ilk karşılaşma oldu. Maçı kuponlarına ekleyenler, %41,89 oranında Trabzonspor'un galibiyetini seçtiler. %15,62'lik oranla en çok tercih edilen diğer seçene 2,5 ÜST oldu. Bu maça siz de hemen oynamak için TIKLAYIN...
İLK 11'LER
Trabzonspor
Onur
Pereira
Toure
Hosseini
Novak
Onazi
Sosa
Abdülkadir
Amiri
Rodallega
Burak
BB Erzurumspor
Sehic
Auremir
Egemen
Lokman
Schwechlen
Scuk
Taylan
Emrah
İbrahim
Özer
Sunu
Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavili takımda Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın