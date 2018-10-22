  •  
    F.Bahçe'de vakit doldu artık BANA müsade!..
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    İkinci Emre Belözoğlu olacak! Terim'in sürprizi
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Trabzonspor-BB Erzurumspor: İşte ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Trabzonspor-BB Erzurumspor: İşte ilk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2018 19:05
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma, Bilyoner'de yüksek güvenle kuponlara en çok yazılan ilk karşılaşma oldu. Maçı kuponlarına ekleyenler, %41,89 oranında Trabzonspor'un galibiyetini seçtiler. %15,62'lik oranla en çok tercih edilen diğer seçene 2,5 ÜST oldu. Bu maça siz de hemen oynamak için TIKLAYIN...

İLK 11'LER

Trabzonspor

Onur
Pereira
Toure
Hosseini
Novak
Onazi
Sosa
Abdülkadir
Amiri
Rodallega
Burak

BB Erzurumspor

Sehic
Auremir
Egemen
Lokman
Schwechlen
Scuk
Taylan
Emrah
İbrahim
Özer
Sunu



Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takımda Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için