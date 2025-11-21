Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.
Trabzonspor, hazırlıklarını 22 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
BATAGOV DÖNDÜ
Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçın ardından sakatlanan Arseniy Batagov iyileşti.
Ukraynalı futbolcu bugün takımla yapılan antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor'a müjdeli haber: Batagov!
Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Arseniy Batagov, Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor idmanlarına döndü.
Trabzonspor
