21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
3-0DA
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
0-023'
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
0-022'
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Trabzonspor'a müjdeli haber: Batagov!

Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Arseniy Batagov, Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor idmanlarına döndü.

calendar 21 Kasım 2025 19:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

Trabzonspor, hazırlıklarını 22 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

BATAGOV DÖNDÜ

Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçın ardından sakatlanan Arseniy Batagov iyileşti.

Ukraynalı futbolcu bugün takımla yapılan antrenmanda yer aldı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
