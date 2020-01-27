TPFD'den depremzedelere 400 bin liralık yardım

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı bir yardımda bulundu.

Haber; AA
TPFD'den depremzedelere 400 bin liralık yardım
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27 Ocak 2020 19:50
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu. 

Dernekten yapılan açıklamada, "TPFD olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için AFAD'a 400 bin liralık yardımda bulunduk." denildi. 

Yardımın 100 bin liralık bölümünü üstlenen Manchester Cityli oyuncu İlkay Gündoğan'a teşekkür edilirken, tüm futbolculara kampanyaya katılmaları çağrısında bulunuldu.

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