Tolgay Kerimoğlu: 'Galatasaraylılığımız tartışılmaz'

Ofspor teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Kerimoğlu, kardeşi Tugay Kerimoğlu nedeniyle ailecek Galatasaraylı olduklarını belirterek söze başladı ve "Galatasaray, bizim için çok farklı tabii. Trabzonluyuz, Galatasaraylıyız ailece. Kendi içimizde bildiğimiz nedenlerden ötürü bir bağlılığımız var." açıklamasını yaptı.



Ofspor olarak Galatasaray karşısında kendi tarzlarını ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Ben geleli 10 gün oldu. İstediklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray ile oynamak kulüp, oyuncular ve bizim açımızdan çok önemliydi. Bunu oyunculara söyledik. Oyuncular da inandıklarında yapabileceklerini gösterdiler. Biz 3. Lig takımıyız. Ofspor'da değişik misyonlarımız var. Bize 'Nüfusu küçük ilçenin büyük takımı' diyorlar. Bunu sahada gösterdiler. Ofspor olarak tarzımızı ortaya koymaya çalıştık. Galatasaray goller kaçırdı. Galatasaray, dünyanın en büyüklerinden biri. Buradaki mevzu, kendimize güvenimizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Bunu yaptığımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.



Galatasaray karşısında oynadıkları futbol ve iyi bir sonuç aldıklarını belirterek, "Biz şimdi Tugay'dan sebep, bizim için Galatasaray farklı. Tugay'ın Galatasaraylılığı tartışılacak konu değil. Bağlılığımızı herkes biliyor. Yeni kişiler, başka türlü, pozitif düşünsünler. Ben Ofspor'da olmaktan çok mutluyum. Bu maçı oynamak çok önemliydi. Bence iyi bir sonuç aldık. Bizim kendi ligimizde bir maçımız var. Cumartesi oynuyoruz. Pazara aldıramadık maçı. Rakibimiz istemedi. Galatasaray ile oynayıp 1 gün idman yapıp maç yapacağız. Takımımız sondan üçüncü. Alt tarafta sıkıntıdayız. Bir an önce üstlere çıkmamız gerekiyor. Bu moralle bunu yaparız. Bu maç oyunculara çok şey kattı. Yapabileceklerini gördüler. Biz de 2002, 2003 doğumlu birçok oyuncu var. İnşallah çok güzel olacak her şey." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.



