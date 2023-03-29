TOGG ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Togg çekilişi saat kaçta başlıyor?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG için ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yoğun talep nedeniyle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarılırken arama motorlarında TOGG çekilişi ne zaman? TOGG kura çekilişi saat kaçta? - TOGG T10X dijital kura ne zaman, saat kaçta çekilecek? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...Togg bu yıl teslim edeceği 20 bin T10X için ön siparişe katılan kişi sayısının 177 bin 467 olduğu açıkladı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre çekiliş saati saat 21:00 olarak belirlendi.Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. Böylece o tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.Çekiliş https://www.youtube.com/@Togg adresinde yayınlanacak. Çekiliş saat 21:00'da gerçekleşecek ve aynı zamanda TRT Haber'de de yayınlanacak.Togg'dan yapılan açıklama şöyle;"#T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan (http://youtube.com/live/qLPW5ZALed0…) ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz."Sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş, bugün gerçekleştirilecek.Şirket dün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda" açıklamasında bulundu.Paylaşımda, çekilişin "http://youtube.com/@Togg" adresinden takip edilebileceği aktarıldı. Togg ayrıca çekilişle belirlenecek 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL'lik kapora ödemeleri ise hesaplarına iade edilecek.Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sonuçların ve isim listesi de netleşecek.Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler teslim edilecek.V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X'lerin teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak.V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL'lik T10X'in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekş şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.