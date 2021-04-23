Timo Werner: "Gol atmak, kız tavlamaya benzer"

Chelsea'nin santrfor oyuncusu Timo Werner, gol atmakla ilgili ilginç bir benzetme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Timo Werner: 'Gol atmak, kız tavlamaya benzer'
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23 Nisan 2021 19:57
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin santrfor oyuncusu Timo Werner, gol atmayla ilgili ilginç bir benzetmede bulundu.

"Gece kulübüne gidersin, bir kız ayarlamak istersin ama sadece senin istemenle olmaz. Ertesi gün bir daha gidersin, kenarda beklersin, bir bakmışsın 100 kız etrafında, çünkü seni beğenmişlerdir. Futbolda da gol atmak buna benziyor."

Bu sezon Chelsea formasıyla 43 resmi maça çıkan Alman golcü, 10 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.

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