Timo Werner: 'Gol atmak, kız tavlamaya benzer'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin santrfor oyuncusu Timo Werner, gol atmayla ilgili ilginç bir benzetmede bulundu.



"Gece kulübüne gidersin, bir kız ayarlamak istersin ama sadece senin istemenle olmaz. Ertesi gün bir daha gidersin, kenarda beklersin, bir bakmışsın 100 kız etrafında, çünkü seni beğenmişlerdir. Futbolda da gol atmak buna benziyor."



Bu sezon Chelsea formasıyla 43 resmi maça çıkan Alman golcü, 10 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.



