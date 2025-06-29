Thomas Partey, Arsenal'den ayrılıyor!

Arsenal forması giyen Thomas Partey, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
The Athletic'te yer alan habere göre, Ganalı orta saha oyuncusu ve Arsenal arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
PAZARTESİ GÜNÜ VEDA
Partey'in, bu yaz sözleşmesinin bitmesiyle Arsenal'den ayrılacağı belirtildi. Partey'in Arsenal ile sözleşmesi yarın (30 Haziran Pazartesi) sona eriyor. Arsenal, Ganalı orta saha oyuncusunun ayrılığını pazartesi günü açıklayacak.
TÜRKİYE İLE ADI GEÇTİ
Partey'in adı daha önceki transfer dönemlerinde Türk ekipleriyle de anılmıştı.
MILAN VE JUVENTUS
Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan ve Juventus, Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Thomas Partey ile ilgileniyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Arsenal'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
The Athletic'te yer alan habere göre, Ganalı orta saha oyuncusu ve Arsenal arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
PAZARTESİ GÜNÜ VEDA
Partey'in, bu yaz sözleşmesinin bitmesiyle Arsenal'den ayrılacağı belirtildi. Partey'in Arsenal ile sözleşmesi yarın (30 Haziran Pazartesi) sona eriyor. Arsenal, Ganalı orta saha oyuncusunun ayrılığını pazartesi günü açıklayacak.
TÜRKİYE İLE ADI GEÇTİ
Partey'in adı daha önceki transfer dönemlerinde Türk ekipleriyle de anılmıştı.
MILAN VE JUVENTUS
Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan ve Juventus, Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Thomas Partey ile ilgileniyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Arsenal'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
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