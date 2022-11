THF, Cumhuriyetin 100. yılına 'Her Yerde Hentbol' vizyonuyla girecek

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, "Cumhuriyet'imizin 100. yılına 'Her Yerde Hentbol' vizyonumuzla giriyoruz." dedi.



Federasyonun 1 Kasım 2021-31 Ekim 2022 tarihlerini arasındaki bir yıllık çalışmalarını içeren faaliyet raporu yayımlandı.



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, faaliyet raporundaki önsöz yazısında "Ülke olarak Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'e hızla yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet'imizin kazançlarından biri olan hentbolumuz da neredeyse 100 yıldır ülkemizde oynanıyor. THF'nin yeni yönetimi olarak, ülkemize bu güzel oyunu getirip sevdirenlerin mirasını devralarak, bir yıl önce göreve başladık. İyi bir takım olup, çok çalışıp, hentbolumuzu yurt içinde ve yurt dışında en iyi noktalara getirme motivasyonu ve 'Birlikte başaracağız' mottosuyla işe koyulduk." ifadelerini kullandı.



Kılıç, "İnsanı odağına alan, bunun yanında kurumsal bakış açımızı da yansıtan uygulamalarımızı hızla hayata geçirmeye başladık. Sporcularımıza, antrenörlerimize, teknik ekiplerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize ve kulüplerimize dokunduğumuz, Türkiye'nin dört bir yanına hentbol aşkını taşıdığımız bir yılı geride bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.



Hentbolun tekrar salonları doldurmaya ve gençlerin artan ilgisi ile yeni bir ekosistem oluşturmaya başladığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"Geleneksel ve sosyal medyada her gün hentbolumuzla ilgili haberler çıkıyor, lig ve uluslararası maçlarımız canlı yayınlarla herkese ulaşıyor. Türkiye'nin önde gelen markaları federasyonumuzla iş birliği yapıyor, güçlü sponsorlarımızla birlikte, hentbola yatırım katlanarak artıyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılına 'Her Yerde Hentbol' vizyonumuzla giriyoruz. Hedeflerimize ilerlerken, her zaman yanımızda olan hentbol ailemizle büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz. İlk yılımızda bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, tüm çalışma arkadaşlarıma, ailelerine, sponsorlarımıza, medya kuruluşlarına ve tüm hentbol paydaşlarına çok teşekkür ediyorum."





