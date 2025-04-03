TFF'den Yasin Kol'a bir önemli maç daha!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol, bu hafta 1. Lig'de Karagümrük - Erzurumspor maçını yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Yasin Kol'a bir önemli maç daha!
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03 Nisan 2025 12:44
Son güncelleme 03 Nisan 2025 18:02

Trendyol Süper Lig'in 29. haftada oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'a TFF'den önemli bir görev geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük - Erzurumspor karşılaşmasına Yasin Kol'u atadı.

PERFORMANSI BAŞARILI BULUNDU

TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray derbisine atadığı gözlemci Yunus Yıldırım'ın raporuna göre Yasin Kol'un performansı başarılı bulundu.

 

 



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