15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-062'
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
1-0DA
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
0-1DA
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-0DA
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-025'
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-025'
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
1-164'
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
2-061'
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
0-025'
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-126'
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-025'
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
1-166'
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
1-025'
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Adanaspor, 19 yıl sonra TFF 3.Lig'e düştü

15 Mart 2026 17:15 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 17:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 28'inci hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Adanaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek kümede kalmayı garantilerken, Adana temsilcisi bitime 6 hafta kala küme düştü.

Bu sonuçla; Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ligden çekildiği grupta 3'üncü lige düşen son takım Adanaspor oldu.

Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nda mücadele eden Adanaspor, daha önce 2006-07 sezonunda yer aldığı 3'üncü lige 19 yıl sonra düştü.

Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ilk yarısı 0-0 biten maçta Somaspor'un ikinci devdereki gollerini 52'nci dakikada Ömür Pektaş, 65'inci dakikada Arda Gülmez, 70'inci dakikada Namık Barış Çelik, 86'ncı dakikada Mustafa Taner Tamer, 90+2'nci dakikada ise Osmancan Öztürk kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 26 puana ulaşırken, Adana temsilcisi 4 puanda kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
