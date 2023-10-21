Tayfur Bingöl: "Kırmızı mı, emin değiliz!"

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Tayfur Bingöl, Galatasaray derbisi sonrası Mert Günok'un kırmızı kart gördüğü pozisyona değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Tayfur Bingöl: 'Kırmızı mı, emin değiliz!'
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21 Ekim 2023 21:34
Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Tayfur, "Derbide mağlubiyet için üzgünüz. Her şeyimizi verdik. Şanssız pozisyonlar olmasaydı, bugün galibiyetle ayrılabilirdik." dedi.

Tayfur, "Kırılma anı 10 kişi kaldığımız pozisyon olabilir. Kırmızı kart var mı emin değiliz, onu şimdi gidip içeride izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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