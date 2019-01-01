Tatum: "Sezona devam etmenin, bazı adamlar için riskli olduğu doğru!"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, kendisi gibi oyuncular için NBA'in yeniden başlatılmasında büyük bir risk olduğunu ortaya koydu.



2019-20 NBA sezonunun yeniden başlaması, birçok oyuncuyu Orlando'daki bubble'a gitme konusunda şüphede bıraktı. Bazıları için bu imkan, maaşlarının geri kalanını almanın bir yolu iken, Tatum gibi diğerleri için ise, ilk büyük kontratından önce büyük bir risk konumunda:



"Benim durumumda bir sürü adam var; bir çok adam serbest oyuncu olacak. Dört aydır oynamıyoruz, tesislere gidemiyoruz. Tabii ki, evde kalmamız ve antrenman tesisine, ağırlık odasına veya spor salonuna erişimimiz olmaması gerekiyor. Ama bununla birlikte, bu kadar hızlı bir şekilde hız kazanıp eski oyunumuzu geri kazanmamız ve oraya gidip oynamamız isteniyor. Çocuklar çok şeyi riske atmış oluyorlar."



Tatum'ın bu sezonun sonunda, çaylak anlaşmasının maksimum sözleşme uzatmasıyla, önümüzdeki beş sezon, yıl başına 30 milyon dolara yakın bir teklif alması bekleniyor. Donovan Mitchell, De'Aaron Fox ve Bam Adebayo gibi diğer oyuncular da benzer bir durumdalar ve 2019-20 sezonunu bitirmek için, şimdiye kadarki en büyük kontratlarını alma durumunu riske ediyorlar.



"BAZI ADAMLARIN KARARLARINI ANLIYORUM"



Victor Oladipo ve Bradley Beal gibi yıldız oyuncular, sakatlanma endişelerini dile getirerek oynamamayı seçmişlerdi. Tatum, kendilerinin kararlarını anladığını ve empati kurduğunu belirtti:



"Hiçbir şey garanti değildir. İsterlerse 'Yeteri kadar gençsin, yine de para kazanabilirsin' desinler. Bence bu, birçok şeyi riske atmaktır. Birçok insanın bu kadar umursamadığını biliyorum, çünkü çok para kazandığımızı düşünüyorlar. Bu doğru, ama Bertans gibi, bu yaz iyi para kazanma beklentileri olan ve sakatlıklarla uğraştıkları için oturmaya karar veren adamları anlıyorum. Yani, bu mantıklı. Herkesin oynamamak için kendi sebepleri var ve kimseyi suçlamıyorum. Vermesi zor bir karar. Ama evet, ben bazı adamlara bu denli belirsiz zamanda bir istikrar kazandıracak bir ayarlama yapmalarını ifade ediyordum."



Tatum'un daha önce sakatlık riski nedeniyle sezona muhtemel olarak dönmeyeceğine dair söylentiler vardı, ancak aslen en büyük endişesinin ailesi olduğunu açıklamış ve Celtics'teki takım arkadaşlarına Orlando'ya kısa sürede katılacağını eklemişti.



