Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın, kendisine katılması için Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ı aradığı ancak Lillard'ın yalnızca Miami Heat'e katılmak istediği bildirildi.



Tatum'ın Blazers yıldızını Heat'ten vazgeçerek Boston'da kendisiyle oynamaya ikna etmek için ulaştığı, ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığı iddia edildi.



Oregon Live'dan Bill Oram'ın "Sports by Northwest" isimli podcast'inde yakın zamanda yer alan ESPN'den Marc J. Spears, Celtics yıldızının çabasını şu şekilde özetledi:



"Boston'ın ve Jayson Tatum'ın onu ikna etmek için aradıklarını biliyorum ama kendisi tamamen Miami'ye odaklanmış durumda.



Lillard bir nevi askeri stil basketbol zihniyetine sahip. Çalışmak istiyor. Ayrıca organizasyonun istikrarı, kazanıyor oluşu, 2006'dan bu yana sanırım yedi kez NBA Finallerine çıkmış olmaları, tabii ki Bam (Adebayo) ve Jimmy (Butler) gibi oyunculara sahip olması, eyalet vergisi olmaması, güzel havası... hepsi tercihinde etkili faktörler.



Artık 33 yaşında ve bence Batı'nın durumuna bakıp, 'Doğu'ya gidersem şampiyonluk şansım daha yüksek. Miami benim gibi biri olmadan bile finallere çıkabiliyorsa, kim bilir beraber neler yaparız!' diye düşünüyor. Yani hesaplanmış bir risk olmadığı sürece bu hamleyi kesinlikle yapmamak gerekiyor."



Pek çok hafta geçmiş olsa da, Lillard'ın takas destanı henüz kayda değer bir ilerleme kaydedemedi. Blazers yıldızı Heat'e takas edilme konusundaki niyetini sürdürürken, Portland ekibi henüz yıldız oyuncusuyla bağlarını koparma konusunda önemli bir niyet göstermiş değil.



