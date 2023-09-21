Tadic ve Dzeko, Avrupa'nın zirvelerinde

Fenerbahçe'de Edin Dzeko 8 maçta 11 gole katkı yaparak Avrupa'nın 15 büyük ligindeki 36 yaş üstü futbolcular arasında skora en çok etki eden isim olurken Dusan Tadic de 34 yaş üstü oyuncular arasında 10 maçta yaptığı 6 gollük katkı ile zirvede yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tadic ve Dzeko, Avrupa'nın zirvelerinde
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21 Eylül 2023 08:47
Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli ayaklarından olan Boşnak forvet Edin Dzeko ve Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

ZİRVENİN ÜST SIRASINDA

37 yaşındaki Dzeko, Avrupa'nın 15 büyük ligindeki 36 yaş üstü futbolcular dikkate alındığında 8 maçta kaydettiği 6 gol 5 asistle dikkat çekiyor.

Tecrübeli futbolcu, 11 gole yaptığı katkıyla kendi yaş grubu arasındaki futbolcuların bulunduğu listede zirvede yer almayı başardı. Dzeko'yu Straga'nın 36 yaşındaki forveti Besart İbraimi 8 maçta yaptığı 7 gol, 1 asistlik katkı ile takip ediyor.

TADIC DE ZİRVEDE 

Fenerbahçe'nin bir başka usta ayağı 34 yaşındaki Dusan Tadic ise 10 maçta yaptığı 4 gol, 2 asistlik istatistikle dikkat çekiyor. Yılıdz futbolcu skora yaptığı 6 gollük katıkı ile 34 yaş üstü futbolcular arasında ilk sırada yer aldı.

Tecrübeli futbolcuyu ise 4 maçta yaptığı 1 gol, 2 asistlik istatistikle Sivasspor'dan da hatırladığımız ve şuan Pogon forması giyen 35 yaşındaki Kamil Grosicki takip ediyor.

EN ÖNEMLİ KOZLAR

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko ve 34 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic takıma verdikyeri katkı ve tecrübeleriyle Sarı-Laciverliler'in hücum yollarındaki en önemli gol kozlarından ikisi konumunda. 

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