Süper Lig'de Uğurcan Çakır fırtınası!

Trabzonspor'un Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelede kalesine isabet eden 6 şutun 5'ini kurtaran Uğurcan Çakır, sezon genelinde yüzde 77'lik kurtarış oranı yakaladı, 13 maçta kalesini gole kapattı.

Haber; Hürriyet
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Süper Lig'de Uğurcan Çakır fırtınası!
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13 Mayıs 2021 12:08
Trabzonspor'un deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçında rakibin kaleyi bulan 6 şutunda 5 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, yine devleşirken, istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor.

Avrupa devlerinin de radarında olan 25 yaşındaki eldiven, Süper Lig'de en az 10 maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en iyi isim olarak öne çıkıyor. Bordo mavili yıldız, bu alanda yüzde 77'lik oranla zirvede yer almayı başardı.

Uğurcan, en az 20 karşılaşmada forma giyen kaleciler arasında ise maç başına ortalama en az gol yiyen 3 kaleciden biri konumunda.

Trabzonsporlu eldiven, 0.9'luk gol yeme ortalaması ise Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera ve Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ile zirveyi paylaşıyor.

Uğurcan ayrıca, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ile beraber 13 mücadelede kalesini gole kapattı ve bu alanda da ilk sırada yer aldı.


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