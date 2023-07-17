Phoenix Suns ekibinin, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Cameron Payne'i, bir ikinci tur draft seçimini ve bir miktar nakit parayı San Antonio Spurs'e takaslayıp, karşılığında Bol Bol ve gelecekteki ikinci tur seçimini alacağı belirtildi.



Wojnarowski, Suns'ın ayrıca Orlando Magic'ten 2026 yılının birinci tur seçim değişiminin yanı sıra üç adet ikinci tur seçim hakkı alacağını da raporuna ekledi.



Suns ile dört sezon forma giyen ve 9.8 sayı, 4.2 asist ve 2.6 ribaund ortalamaları yakalayan Payne, üç yıllığı 19 milyon dolarlık kontratının son yılında yer alıyor. ESPN'den Bobby Marks'a göre Suns, bu hamleyle 6.5 milyon dolarlık bir takas istisnası oluşturacak ve lüks vergisi bordrosunda 26.4 milyon dolarlık bir tasarruf sağlayacak.



Wojnarowski'ye göre Suns ile olan anlaşması tamamen garantili olan Bol ise, geçtiğimiz yıl Magic formasıyla 70 maçta 9.1 sayı, 5.8 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı.



