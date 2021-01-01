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Suns, Chandler Hutchison'ı kadrosuna kattı

Phoenix Suns, Chandler Hutchison'ı kadrosuna katarak forvet rotasyonuna ekleme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns, Chandler Hutchison'ı kadrosuna katarak forvet rotasyonuna ekleme yaptı.

2018'de Chicago Bulls tarafından 22. sırada Draft edilen Hutchison, kariyeri boyunca maç başına 18 dakika civarında 5.7 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Önceki sezon Washington Wizards ile iki playoff maçına çıkan 25 yaşındaki oyuncu, toplamda sahada 18 dakika kalmıştı.

Hutchison, Russell Westbrook'un bu yazın başlarında Washington Wizards'tan Los Angeles Lakers'a gönderildiği beş takımlı büyük takasın bir parçası olarak San Antonio Spurs'e gönderilmiş, daha sonra ekip tarafından serbest bırakılmıştı.


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