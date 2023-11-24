GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şükran Günü, Amerika kıtasında hasat sonu elde edilen nimetlere şükredildiği, sonbaharda kutlanan bir bayram. Tarihi, Plymouth şehrinde Wampanoag kabilesine mensup Kızılderili ve İngiliz yerleşimcilerin üç gün süren bir hasat şenliğine dayanıyor. Peki tam olarak Şükran Günü (Thanksgiving) nedir, ne zaman, neden kutlanır? Şükran Günü Türkiye'de kutlanır mı, kimler kutlar?Şükran Günü, Amerika kıtasında hasat sonu elde edilen nimetlere şükredildiği, sonbaharda kutlanan bir bayram. ABD'de kasım ayının dördüncü perşembe gününe denk gelen geleneksel etkinlik Kanada'da ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanıyor.Şükran Günü'nün Plymouth şehrinde Wampanoag kabilesine mensup Kızılderili ve İngiliz yerleşimcilerin üç gün süren bir hasat şenliğine dayandığı biliniyor.Zamanla bu geleneğe yüklenen anlamlar değiştiği gibi, Şükran Günü Amerikalı yerliler arasında Yas Günü olarak kabul ediliyor.Şükran Günü'nde sivil toplum örgütleri düzenledikleri organizasyonlarla fakirler için yardım topluyor ve evsizlerle ihtiyaç sahiplerine aş yardımını teşvik eder.Bu günde yemekler özenle hazırlanır. Hindi kızartması ve patates püresi, elma ve kabak pastaları, kızılcık sosu akşam yemeğinde sofralardaki yerini alır.1920'li yıllardan sonra Şükran Günü'nde kilise ve devletin ayrılmasından dolayı Hristiyanlık inancına çok fazla atıfta bulunulmaz.Macy's mağazalarının 1924'ten beri geleneksel olarak düzenlediği Şükran Günü Geçidi önemli etkinliklerin başında geliyor. Manhattan caddelerinde her sene yaklaşık 3.5 milyon kişi bu yürüyüşe katılıyor.Türkçesi Kara Cuma olan 'Black Friday' ABD'de tüm mağazalarda yapılan indirimi ifade ediyor. 1960'lı yıllarda tatil sezonu sırasındaki trafik sıkışıklığı ve kalabalığı ifade etmek için o güne Kara Cuma denmeye başlandı.Zamanla diğer ülkelerin de Kara Cuma'yı benimsemesiyle kasım ayının üçüncü cuma günü küresel çapta alışveriş çılgınlığına dönüştü.Şükran Günü'nde akşam yemeğinden sonra Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçı izlemek de bir gelenek haline geldi.Televizyonlar bu güne özgü hazırladıkları programlarla izleyicileri ekran başına çekmeye çalışmaktadır.ABD Başkanı Şükran Günü öncesinde iki hindiyi affediyor. 1963 yılında Başkan John F. Kennedy, Ulusal Hindi Federasyonu tarafından hediye olarak gelen hindiyi geldiği çiftliğe geri göndermişti.Bu yıl da Başkan Trump gelenek gereği, Beyaz Saray'da düzenlenen özel törende Bezelye ve Havuç adlı iki hindiyi affederek hayatını kurtardı.