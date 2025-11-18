Sözcü Kapatıldı mı? İşte 18 Kasım'da İnternette Yaşanan Erişim Sorununun Nedeni

Bugün saat 14.30 civarında başlayan ve birçok internet uygulamasını etkisi altına alan erişim problemi, kullanıcıları tedirgin etti. Özellikle X (eski Twitter), ChatGPT ve YouTube gibi platformlarda yaşanan kesintiler, akıllara "internette kısıtlama mı var?" sorusunu getirdi.

Erişim sorunlarının kaynağının, internet altyapısının devlerinden olan Cloudflare olduğu anlaşıldı. Cloudflare altyapısını kullanan çok sayıda internet sitesi ve uygulamada kullanıcılar, "INTERNAL SERVER ERROR ERROR CODE 500" hatası ile karşılaştı.

Etkilenen Başlıca Uygulamalar: X (Twitter), ChatGPT, YouTube ve Cloudflare altyapısını kullanan diğer birçok site ve uygulama.

Sorunun Başlangıcı: 18 Kasım Salı, öğle saatleri (yaklaşık 14.30).

Cloudflare çökmesi, bu altyapıyı kullanan haber sitelerinde de erişim sorunlarına yol açmış olabilir. Sosyal medyada hızla yayılan haberler üzerine kullanıcılar, Sözcü'ye erişimde sorun yaşadıklarını düşünerek "Sözcü kapatıldı mı?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı.

Ancak, şu anki veriler ışığında Sözcü gazetesinin kapatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yaşanan sorunun, küresel çapta etkili olan Cloudflare teknik çökmesinden kaynaklandığı ve erişim probleminin kaynağının siyasi bir karar değil, teknik bir altyapı arızası olduğu değerlendirilmektedir.

Downdetector verilerine göre yaşanan problem, Türkiye'de birçok kullanıcıyı etkilemeye devam ediyor. Öğle saatlerinde başlayan teknik arızanın çözümü için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.