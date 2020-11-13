Southgate: "Gomez'in yaşadığı sakatlık trajik"

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Gareth Southgate, Joe Gomez'in sakatlığı sonrası Klopp'le uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Southgate: 'Gomez'in yaşadığı sakatlık trajik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2020 17:17
Liverpool ve İngiltere Milli Takımı stoperi Joe Gomez, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Gareth Southgate, stoper oyuncusunun sakatlığını "trajik" olarak nitelendirdi.

Liverpool'da van Dijk sonrası Joe Gomez'in yaşadığı sakatlık, Klopp'un savunmasındaki işleri daha da zorlaştırdı.

"UZUN UZUN KONUŞTUK"

Southgate, Klopp'le uzun bir konuşma yaptığını belirterek; "Hepimiz oyuncunun durumu hakkında endişeliyiz ve bunun üzerine Jürgen'le uzun bir konuşmamız oldu. Gomez'in sakatlığı bizim için, Liverpool için ama en çok da oyuncunun kendisi için 'trajik' oldu." dedi.

Southgate ayrıca takvimin yoğun olduğunu ve oyuncuların üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini belirtti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için