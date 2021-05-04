Sivasspor'dan Avrupa için büyük adım!

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırladı.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Max Gradel kaydetti.



Bu sonucun ardından Sivasspor, bitime 3 hafta kala Alanyaspor'un 1 puan üstünde 5. sıraya yerleşti ve Avrupa potasına girdi. Son 4 maçta 3 kez mağlup olan Gaziantep FK ise 54 puanla 8. sırada yer aldı.



Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in şutunda, top üst direkten döndü.



28. dakikada konuk ekip ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Gradel'in ceza sahasına gönderdiği topla bulaşan Caner Osmanpaşa'nın şutunda, meşin yuvarlak az fark ile üstten auta çıktı.



29. dakika Demir Grup Sivasspor öne geçti. Aldığı topla soldan ceza yayına yaklaşan Gradel'in uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1



35. dakika Demir Grup Sivasspor'un sağdan gelişen atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yan direğin yanından dışarı gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada Gradel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fajr'ın şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.



59. dakikada Güray Vural'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Muhammet Demir'in kale dibinde dokunduğu top az farkla auta gitti.



74. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.



83. dakikada Enver Cenk Şahin'in ortasında ceza sahası içinde Dicko'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



90+3. dakikada Mirza Cihan'ın ceza sahasına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sektirdiği topu önünde bulan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



Stat: Gaziantep Kalyon



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok



Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Andre Sousa), Miranda, Tosca, Güray Vural, Mirallas (Dk. 60 Dicko), Rashid (Dk. 74 Jefferson), Maxim (Dk. 80 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir, Kenan Özer (Dk. 80 Mirza Cihan)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Boyd), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 88 Cofie), Gradel, Kayode (Dk. 75 Kone)



Gol: Dk. 29 Gradel (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Güral Vural, Dk. 81 Andre Sousa (Gaziantep), Dk. 60 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)



