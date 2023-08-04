SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANLARI 2023 KPSS  

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023

Üniversite Adı Bölüm Puan

Türü Kont. Taban

Puanı Başarı

Sırası Ort.

Diploma

Notu Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 80 339,27 63986 86,5 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 70 338,88 64615 85,5 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 337,91 66182 83,7 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 70 335,28 70634 83,6 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 334,75 71567 86,0 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 332,11 76248 84,3 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 331,41 77529 84,2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 55 331,23 77889 82,8 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 8 330,53 79216 85,1 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 330,17 79851 84,4 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 328,99 82157 84,1 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 328,44 83212 85,3 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EA 7 328,19 83735 87,2 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40 327,58 84902 82,7 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 327,52 85039 84,6 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 327,13 85761 85,1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 8 326,01 87947 83,2 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 325,60 88781 83,1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 325,46 89072 86,3 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 8 324,63 90791 80,1 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 324,42 91212 82,5 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 324,29 91480 84,4 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 323,86 92345 84,7 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 323,63 92881 85,3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 322,73 94782 83,5 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 320,48 99555 81,0 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 319,97 100678 85,3 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40 319,97 100709 85,4 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 319,95 100754 84,4 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 319,72 101240 84,7 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40 319,43 101871 86,2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 319,11 102588 81,5 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 317,76 105592 83,6 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 12 317,14 107013 80,7 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 316,70 107899 83,6 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 316,55 108308 84,4 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 45 316,34 108787 82,4 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 315,90 109783 84,2 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 315,72 110240 81,8 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40 315,68 110315 82,4 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 315,57 110596 82,5 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 315,45 110864 83,8 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 313,73 114981 82,7 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 313,01 116679 83,6 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 312,77 117271 82,7 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 312,59 117669 82,0 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 312,45 118007 84,9 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 312,45 118018 83,3 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 312,23 118551 84,7 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 311,62 120126 84,6 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 310,96 121718 82,8 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 310,65 122496 83,4 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 310,03 124051 82,7 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 310,00 124135 82,4 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 309,86 124529 83,3 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 309,19 126269 83,7 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 309,08 126526 83,0 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 308,98 126787 86,0 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 308,74 127405 83,0 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 308,13 128992 85,2 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 307,95 129443 82,5 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 307,80 129824 83,7 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 307,04 131860 80,1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 306,86 132332 82,9 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 306,06 134353 81,7 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 305,92 134775 83,8 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 305,44 136091 83,2 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 305,40 136176 82,9 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 305,06 137140 81,1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 304,78 137845 80,7 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 304,75 137950 81,8 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 304,62 138300 84,7 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40 304,35 138984 81,7 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 304,18 139464 80,2 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 303,85 140362 82,7 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 303,76 140614 80,7 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 303,30 141897 81,3 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 302,83 143167 79,5 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40 301,96 145684 81,1 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 7 300,38 150304 83,1 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 6 299,94 151555 80,3 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 16 295,70 164565 79,3 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 42 294,88 167125 81,5 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 13 294,85 167223 79,8 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 42 291,43 178444 81,4 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 17 289,73 184336 76,4 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 40 289,41 185535 82,2 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) EA 25 288,34 189343 80,7 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 2 286,25 196975 85,7 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 13 280,60 218916 80,6 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 31 279,81 222090 79,0 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 2 279,30 224226 68,9 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 39 272,46 254132 84,7 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 9 271,01 261113 67,5 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 22 268,91 271470 79,9 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 22 264,60 293512 77,3 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 24 264,05 296475 77,0 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 12 263,44 299671 75,7 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 9 — —

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Sınıf Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.