Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 15:36 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 15:36

Türkçe öğretmenliği atama puanları 2023: Türkçe kontenjanları

Türkçe öğretmenliği atama puanları 2023: Türkçe kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Türkçe öğretmenliği atama puanları 2023: Türkçe kontenjanları
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Türkçe atama puanları 2023: İngilizce atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçe Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Türkçe Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Türkçe Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı		 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Türkçe Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 552 1.516 79 79,12597
Türkçe Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 698 3194 80 80,28116
Türkçe Öğretmenliği 2021
MART		 918 3452 80 80,37047
Türkçe Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 1.300 4.527 76 75,99971
Türkçe Öğretmenliği 2020
OCAK		 1293 4493 77 77,22951
Türkçe Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 1.149 5127 77,00 77,17681
Türkçe Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 1.093 6218 79,00 79,40128
Türkçe Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 1450 3877 77,00 77,28731
Türkçe Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 1140 2899 80,66 79,79554
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ

https://www.sporx.com/edebiyat-atama-puanlari-2023-edebiyat-atama-kontenjanlari-SXHBQ1018147SXQ

https://www.sporx.com/ingilizce-atama-puanlari-2023-ingilizce-ogretmenligi-kontenjanlari-SXHBQ1018148SXQ

 

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