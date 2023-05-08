Türkçe öğretmenliği atama puanları 2023: Türkçe kontenjanları

Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Türkçe Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 552 1.516 79 79,12597 Türkçe Öğretmenliği 2021

EYLÜL 698 3194 80 80,28116 Türkçe Öğretmenliği 2021

MART 918 3452 80 80,37047 Türkçe Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 1.300 4.527 76 75,99971 Türkçe Öğretmenliği 2020

OCAK 1293 4493 77 77,22951 Türkçe Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 1.149 5127 77,00 77,17681 Türkçe Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 1.093 6218 79,00 79,40128 Türkçe Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 1450 3877 77,00 77,28731 Türkçe Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 1140 2899 80,66 79,79554

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçe Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Türkçe Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.