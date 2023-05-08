Türkçe öğretmenliği atama puanları 2023: Türkçe kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Türkçe atama puanları 2023: İngilizce atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçe Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Türkçe Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz. Türkçe Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ https://www.sporx.com/edebiyat-atama-puanlari-2023-edebiyat-atama-kontenjanlari-SXHBQ1018147SXQ https://www.sporx.com/ingilizce-atama-puanlari-2023-ingilizce-ogretmenligi-kontenjanlari-SXHBQ1018148SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Türkçe Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|552
|1.516
|79
|79,12597
|Türkçe Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|698
|3194
|80
|80,28116
|Türkçe Öğretmenliği
|2021
MART
|918
|3452
|80
|80,37047
|Türkçe Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|1.300
|4.527
|76
|75,99971
|Türkçe Öğretmenliği
|2020
OCAK
|1293
|4493
|77
|77,22951
|Türkçe Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|1.149
|5127
|77,00
|77,17681
|Türkçe Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|1.093
|6218
|79,00
|79,40128
|Türkçe Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|1450
|3877
|77,00
|77,28731
|Türkçe Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|1140
|2899
|80,66
|79,79554
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