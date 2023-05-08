Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 15:30 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 15:30

Edebiyat atama puanları 2023: Edebiyat atama kontenjanları

Edebiyat atama puanları 2023: Edebiyat atama kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Edebiyat atama puanları 2023: Edebiyat atama kontenjanları
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Edebiyat atama puanları 2023: Edebiyat atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Edebiyat Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Edebiyat Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Atama Taban Puanları 
Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı
 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 616 2.331 82 81,63570
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 501 3513 83 83,34127
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2021
MART		 511 4458 84 83,54997
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 344 4.157 82 82,17302
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2020
OCAK		 384 3901 83 82,92439
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 509 5007 84,00 83,60853
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 451 6442 85,00 85,43274
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 370 1001 84,00 84,17148
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 618 1556 86,33 82,05431
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