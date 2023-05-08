Edebiyat atama puanları 2023: Edebiyat atama kontenjanları 

Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 616 2.331 82 81,63570 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2021

EYLÜL 501 3513 83 83,34127 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2021

MART 511 4458 84 83,54997 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 344 4.157 82 82,17302 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2020

OCAK 384 3901 83 82,92439 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 509 5007 84,00 83,60853 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 451 6442 85,00 85,43274 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 370 1001 84,00 84,17148 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 618 1556 86,33 82,05431

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlananÖğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tablodaÖğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.