Edebiyat atama puanları 2023: Edebiyat atama kontenjanları 

|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|616
|2.331
|82
|81,63570
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|501
|3513
|83
|83,34127
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2021
MART
|511
|4458
|84
|83,54997
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|344
|4.157
|82
|82,17302
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2020
OCAK
|384
|3901
|83
|82,92439
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|509
|5007
|84,00
|83,60853
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|451
|6442
|85,00
|85,43274
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|370
|1001
|84,00
|84,17148
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|618
|1556
|86,33
|82,05431