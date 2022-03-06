GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akgün, Spor Toto Süper Lig'de kalmayı başaracaklarını söyledi.



Akgün, ligde kalma mücadelesi verdikleri rakipleri Göztepe'nin ardından deplasmanda konuk oldukları Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3 puan ayrıldıklarını hatırlattı.



Her iki ekiple de adeta 6'şar puanlık maçlar oynadıklarına işaret eden Akgün, "Göztepe ve Çaykur Rizespor maçları bizim için adeta dönüm karşılaşmalarıydı. Her iki maçı da kayıpsız atlattık. Çok çok önemli galibiyetler elde ettik. Kazanarak rakiplerimizle puan farkını açtık. Ligde biraz olsun rahat nefes aldık." dedi.



Akgün, sezonun tamamlanmasına 10 hafta kaldığını, bunlarda en iyi sonuçları almak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:



"44 yıl sonra yeniden mücadele ettiğimiz Süper Lig'e, ligde kalma hedefiyle başlamıştık. 28 haftayı geride bıraktık ve 10 maçımız kaldı. Bunlardan da en iyi sonuçları alarak sezon sonunda ligde kalmayı başaracağız. Teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuza güveniyoruz. Giresun halkının da desteğiyle hedefimizi gerçekleştireceğiz."





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