Silviu Lung: 'Her maç final, her maçı kazanmak zorundayız'

Kayserispor'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta kalesinde adeta devleşen Silviu Lung maçın ardından Türkçe röportaj verdi.



Takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Lung, "Her maç final, her maçı kazanmak zorundayız! Ben yok, bugün takım vardı. Takım çok iyi mücadele etti ancak bu maç bitti şimdi Rize deplasmanı var" dedi.



