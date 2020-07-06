Silviu Lung: "Her maç final, her maçı kazanmak zorundayız"

Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Silviu Lung: 'Her maç final, her maçı kazanmak zorundayız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2020 23:25
Kayserispor'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta kalesinde adeta devleşen Silviu Lung maçın ardından Türkçe röportaj verdi.

Takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Lung, "Her maç final, her maçı kazanmak zorundayız! Ben yok, bugün takım vardı. Takım çok iyi mücadele etti ancak bu maç bitti şimdi Rize deplasmanı var" dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için