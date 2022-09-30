Spor Toto Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe 2 Ekim Pazar günü derbide kozlarını paylaşacak. Son 2 maçında puan kaybeden ve 14 puanla 4. sırada bulunan siyah-beyazlılar ile 6 maçta 13 puan toplayan ve rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe'nin oynayacağı maçta ortaya çıkacak sonuç merak ediliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 23 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktı. Dolmabahçe'deki maçta sinirlerine hakim olan kazanacak.



13 KIRMIZI KART ÇIKTI



Sarı-Lacivertli taraftarların Beşiktaş deplasmanında alınan karar gereği yerini alamayacak olması sonrası ortam daha da alevlendi. Fenerbahçe taraftarları önceki gece Vodafone Park'a çıkarma yaparken iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri ise son yıllarda hep gergin geçti. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 23 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktığı görülüyor. Bu kartların 13'ünü Beşiktaş, 8'ini ise Fenerbahçe gördü.



CYLE LARIN ATILDI



2020-2021 sezonunda oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçını siyah-beyazlılar 4-3 kazanmış ancak büyük olaylar yaşanmıştı. 2 yıl önce ligde oynanan derbinin 50. dakikasında Larin ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı. Toplamda ise 10 sarı kart çıkmıştı. 2019-2020 sezonundaki derbinin 25. dakikasında Vedat Muriç kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.





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