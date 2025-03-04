Haber Tarihi: 04 Mart 2025 18:58 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 19:02

Sigara zammı 2025: Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi?

Sigara tiryakileri için 2025 yılında fiyat artışları gündemde. Peki, sigaraya zam geldi mi, yoksa yeni zamlar kapıda mı? İşte 2025 yılı sigara fiyatları ve beklentilere dair detaylar.

Sigara zammı 2025: Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi?
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Yılbaşından sonra peş peşe gelen alkol ve sigara zamlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de oldukça popüler markaları bulunan JTİ grubunun sigaralarının güncel fiyatları bugün açıklandı. Yeni fiyat listesinin belli olmasıyla en pahalı ve en ucuz sigaralar belli oldu. İşte Mart 2025 güncel sigara fiyatları...

2025 Sigara Fiyatlarına Zam Geldi mi?

Yeni zamlı fiyat listesinde göre grubun en phalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini alıyor. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.

Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Yeni Sigara Zamları Gelecek mi?

Yeni zamlı fiyat listesinde göre grubun en phalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini alıyor. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor. Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Güncel Sigara Fiyatları (Mart 2025)

Tütün ürünlerine yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte sigara fiyatlarında artış yaşandı. 5 Mart 2025 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesi, özellikle W**ston ve C**el markalarına gelen zamlarla dikkat çekiyor.

📌 W Marka (Mavi Seri & Derin Mavi): 79 TL
📌 W Marka (İnce Seri Q): 79 TL
📌 W Marka (İnce Seri): 80 TL
📌 W Marka (Klasik Seri): 83 TL
📌 W Marka (Slims): 89 TL
📌 W Marka (X Serisi): 91 TL

📌 C Marka (İnce Seri): 76 TL
📌 C Marka (Mavi Seri): 77 TL
📌 C Marka (Siyah-Beyaz Seri): 78 TL
📌 C Marka (Sarı-Kahverengi Seri): 81 TL
📌 C Marka (Sarmalık Tütün - 100g): 175 TL

📌 L Marka: 76 TL
📌 M Marka: 75 TL

Yeni fiyat listesiyle en pahalı sigara 91 TL ile X Serisi olurken, M Marka ise 75 TL ile en uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sarmalık kıyılmış tütün fiyatları da 175 TL'ye yükseldi.
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