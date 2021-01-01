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Shaq: "LeBron, G.O.A.T. olmak için Kareem'i geçmek istiyor!"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James'in tarihin en iyi oyuncusu olabilmek için, Kareem Abdul-Jabbar'ı sayı krallığında geçmeyi hedeflediğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James'in tarihin en iyi oyuncusu olabilmek için, Kareem Abdul-Jabbar'ı sayı krallığında geçmeyi hedeflediğini iddia etti.

Shaq kısa süre önce 'Full Send' isimli podcast'e katıldı ve konu LeBron'a geldiğinde, kendisinin Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'a asla yaklaşamayacağını açıkladı:

"Hayır, LeBron MJ'i geçemez. Ama kesinlikle ilk üç sırada. LeBron'u bilirim ve bence planı şu; sanırım Kareem'i geçmek istiyor. Çünkü Kareem'i sayılarda geçerse, hepimizin artık çenesini kapatması gerekecek.

Bir düşünün, dört tane yüzüğü olacak; Kobe'yi zaten geçmişti, Mike'ı da geçti. Üstüne bir de Kareem'i de geçerse ve buna rağmen en iyi oyuncu olarak görülmezse, artık ne diyebilirim bilmiyorum."

"MIKE, KOBE SONRA DA LeBRON"

Shaq, kendisine göre en iyi oyuncuları sıralarken, LeBron'un Kareem'i geçmek istediğine dair düşüncesini açıklamaya devam etti:

"Sıralamaya gelince, bana göre her zaman önce Mike, sonra Kobe ve ardından muhtemelen LeBron geliyor. Lakin tabii bu her zaman tartışılabilir.

Yine de, LeBron'un Kobe veya Mike ile karşılaştırılmak istediğini sanmıyorum. Kendi damgasını kesinlikle vurdu çünkü.

Onu çocukluğundan beri tanırım. Bence Kareem Abdul-Jabbar'ı geçmeye çalışıyor ve onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Çünkü 'Kareem'i geçtiğimde, en iyi oyuncu kim diye bir tartışma artık duymak istemiyorum' derdim."


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