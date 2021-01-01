Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Shaq, Bill Russell'ın 11 yüzüğüne de talip!

Hall of Fame oyuncu Shaquille O'Neal'ın önümüzdeki günlerde yapılacak bir müzayedede Boston Celtics efsanesi Bill Russell'ın tüm şampiyonluk yüzüklerini satın almayı planladığı bildiridi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Shaquille O'Neal'ın önümüzdeki günlerde yapılacak bir müzayedede Boston Celtics efsanesi Bill Russell'ın tüm şampiyonluk yüzüklerini satın almayı planladığı bildiridi.

Russell'ın önümüzdeki Cuma günü hayır kurumu için Boston'daki TD Garden'daki şahsi NBA koleksiyonunu açık artırmaya çıkaracağı belirtildi. Celtics efsanesi, 1956-1969 yılları arasında ligde geçirdiği 13 sezonda 11 yüzük kazanmıştı.

Tüm yüzükleri almak isteyen Shaq, "Bu yüzüğün 11'ine de sahip olabilmek için kimse benden daha yüksek teklif veremez" şeklinde konuştu.

Boston.com'dan Khari Thompson, açık artırma hakkında şu şekilde bilgi verdi:

"Russell hala Amerikan spor tarihinin en çok ödül almış ve en saygın olan sporcularından biri. Bu hafta, eşsiz hazinesinden bazı parçaları hayranlarıyla paylaşacak.

Russell, Cuma günü TD Garden'da maçlarda giydiği formaları, şampiyonluk yüzüklerini ve medeni haklar aktivizmini anan öğeler de dahil olmak üzere koleksiyonunun "büyük bir bölümünü" satmayı planlıyor. Etkinlik, Babe Ruth, Ted Williams ve Roberto Clemente gibi efsanevi spor figürlerinin müzayedelerini yöneten Hunt Auctions tarafından gerçekleştirilecek."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal