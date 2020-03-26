Sergen Yalçın: 'Onu kesin transfer etmeliyiz'

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Siyahbeyazlılar son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ı takibe aldı. Karadeniz ekibinde bu sezon 20 lig maçında forma giyen 24 yaşındaki forvet için teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu bir rapor hazırladığı ifade edildi.Her iki ayağını da iyi kullanan Oğulcan için tecrübeli teknik adamın, "Bu sezonki performansı çok iyi olmayabilir ama yaşı daha genç. Uzun süreli bir sözleşme yaparak ondan hem saha içinde fayda, hem de ilerleyen dönemde belki de satışından önemli bir gelir elde edebiliriz" dediği belirtildi.Oğulcan'ın adı son günlerde Galatasaray ile de anılıyor.