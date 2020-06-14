Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.



Beşiktaşlı futbolcuların ilk yarıdaki performanslarına inanamadığının altını çizen Sergen Yalçın, ""İstatistik konuşmayı sevmiyorum, bir önemi yok; tabelaya bakıyorum 2-1 yenilmişiz. Maçın ilk yarısında oyuncularımızın psikolojisini, sahaya koyduğu performansı anlamak mümkün değil, mümkün değil! İNANAMADIM! Bunu söylemek zorundayım. Umutlu olduğumuz oyuncular vardı ancak olmadı ve daha sonra hamleler yaptık. İkinci yarıya çok iyi başladık, 2-0'dan maçı 4-2, 5-2 yapabilirdik. Biz, bazı şeyleri değiştireceğiz, bu kesin! Ersin ve Rıdvan'ın performansından çok memnunum. Bu arkadaşlarımız ile Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz. Beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular da çok ciddi konsantarasyon sorunu vardı, bunu kabul edemiyorum. 3 aylık süreç, sanırım kafaları başka yerlere götürmüş ancak bunlar bir bahane değil" ifadelerini kullandı.



HERKES İÇİN 7 HAFTA TEST OLACAK



Beşiktaş'ta kalan 7 haftanın futbolcular açısından test haftaları olacağını vurgulayan Sergen Yalçın, "Önümüzü göreceğiz, oyuncularımız için kararımızı vereceğiz ve kalan 7 hafta da futbolcular için bir test olacak. Sürekli beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular var ancak artık bizi tatmin edenler ile sezon sonunda devam edeceğiz. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız, yavaş yavaş yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.



İSTATİSTİKLERİN BİR ÖNEMİ YOK



Futbolcuların çalıştığını ancak bazı şeylerin çalışarak da düzelemeyeceğini ifade eden Sergen Yalçın, "Çok çalışarak son vuruş düzeltilecek şey değil, bazı şeyler düzelmiyor. Futbolcularımız yeterince çalışıyor, antrenman yapıyor. Gökhan Gönül bugün sağ kenarda 2-3 tane gol atamadı. Her şey iyi, her şeyde üstünüz ama mağlubuz, bunun bir önemi yok. Antalyaspor çok akıllı oynadı ve kontrata pozisyon yakaladı, şansızlık da olsa kalemizde iki tane gol gördük" dedi.



"GÜVEN İÇİN İŞLER İYİ GİTMEDİ"



Güven Yalçın'ın beklentilerin uzağında kaldığını söyleyen Sergen Yalçın, "Güven çok genç bir arkadaşımız, güvendiğimiz bir oyuncu. Bugün onu kullandık ama beklentinin çok uzağındaydı. Bizim gibi camialarda oynayacak santrforun orada çok iyi işler yapması lazım. Maalesef, Güven için işler bugün iyi gitmedi. Umarım kendisini yakında toparlar." ifadelerini kullandı.



Taraftar olmamasına rağmen iç saha müsabakasını kaybetmemeleri gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "Taraftar bulunduğu zaman işler farklı olurdu ama iç sahada kazanmalısınız. Birçok pozisyona girdik ikinci yarıda. Yediğimiz goller şanssızlıktı. Bizim 20 pozisyonumuz var, o şans bize gelmedi." şeklinde konuştu.



Bugün ilk kez siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ve genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın performansını da değerlendiren Sergen Yalçın, "Ersin bana göre güven veren bir görüntü sergiledi. Yediği gollerde hatası olduğunu düşünmüyorum. Rıdvan genç, çabuk ve cesaretli bir oyuncu. İkisinin de performansından memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.



